O yıl güneş bile parlamadı! 536’da insanlık nasıl hayatta kaldı?

O dönemde yaşayan Romalı devlet adamı Cassiodorus, "Güneş ışıksız, gölgelerimiz bile görünmüyor," diye yazdı. Prokopius adlı Bizans tarihçisi de "korku verici bir güneş tutulması"ndan söz etti. Bilimsel bulgular da bu anlatımları doğruluyor: Grönland ve Antarktika'daki buz çekirdeklerinde sülfür izleri, ağaç halkalarında ise büyümenin durduğu görülüyor.

Kuzey Yarımküre'de tarım çöktü, kıtlık ve hastalıklar yayıldı. 536 yılında başlayan bu soğuma dönemi, "Geç Antik Küçük Buz Çağı"nın da başlangıcı kabul ediliyor. Ardından gelen 541'deki Justinianus Vebası, milyonlarca can aldı ve Bizans İmparatorluğu'nu zayıflattı.

Ancak bu felaket, her bölgeyi aynı şekilde etkilemedi. Akdeniz uygarlıkları çökerken, yağışların arttığı Arap Yarımadası birkaç on yıl sonra yeni bir gücün, Arap İmparatorluğu'nun yükselişine sahne olacaktı.