Uzay Çağının Simgesi Yok Oluyor: ISS’in Akıbeti Belli Oldu!

15 ülkenin ortak çalışmasıyla inşa edilen ISS, 42 görev uçuşuyla tamamlandı ve 250'den fazla astronot ağırladı. İstasyonda tıptan fiziğe binlerce deney yürütülerek uzay araştırmalarında dev bir adım atıldı. Ancak istasyon artık yaşlanıyor. NASA, ISS'in görev süresini 2030'a kadar uzattı; ardından 2031'de kontrollü bir şekilde atmosfere sokularak Pasifik Okyanusu'ndaki "Uzay Mezarlığı" olarak bilinen Point Nemo'ya düşürülmesi planlanıyor.

ISS'in ardından uzay boş kalmayacak. Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu halihazırda aktif; Rusya ve Hindistan da kendi istasyonlarını inşa etmeyi planlıyor. NASA ise özel şirketlerle iş birliği yaparak Axiom İstasyonu gibi ticari uzay üsleri kurmayı hedefliyor. Ayrıca, Ay yörüngesinde yeni bir üs olan Lunar Gateway projesiyle insanlığın uzaydaki kalıcı varlığı sürdürülmeye devam edecek.