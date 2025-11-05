Evrenin bebeklik fotoğrafı: Astronomlar zamanın başına ait yıldızları ortaya çıkardı!

Pop III yıldızlarının yalnızca hidrojen, helyum ve çok az miktarda lityumdan oluştuğu; yaklaşık 13,6 milyar yıl önce, evrenin doğumundan 200 milyon yıl sonra ortaya çıktıkları düşünülüyor. Bu yıldızlar çoktan yok olmuş olsa da, JWST'nin hassas gözlemleri sayesinde ışıklarının hâlâ ulaşabileceği umuluyordu.

Araştırmaya göre LAP1-B sistemi, teorik olarak öngörülen üç koşulu da karşılıyor: Küçük bir karanlık madde halosunda oluşmuş olması, 10 ila 1000 Güneş kütlesi arasında dev yıldızlar barındırması ve bu yıldızların yalnızca birkaç bin Güneş kütlesi toplamında küçük kümeler hâlinde bulunması. Ayrıca sistem çevresindeki gazda yalnızca çok az metal bulunması, bu yıldızların henüz ilk süpernovalarını yaşamış olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları henüz tam doğrulama için temkinli davranıyor, ancak bu keşif JWST'nin ve kütleçekimsel mercekleme tekniklerinin birleşimiyle evrenin ilk yıldızlarını araştırmada yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.