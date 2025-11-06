1998’den beri çözülemeyen sır: Çölün ortasında dev bir insan silüeti!

Yapının birkaç hafta içinde ortaya çıkması, uzmanları şaşkına çevirdi. Bazı araştırmacılar, eserin Adelaide'li sanatçı Bardius Goldberg tarafından yapıldığını öne sürse de Goldberg bunu hiçbir zaman doğrulamadı. Marree Man'in yakınlarında bulunan ABD bayraklı bir plaka ve anonim mesajlardaki "Amerikan tarzı" ifadeler, olaya yabancıların karışmış olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

2016 yılında GPS teknolojisiyle yeniden çizilen figür, rüzgâr erozyonuna karşı koruma altına alındı. Aborjin kültürüne gönderme yapan bu devasa sanat eseri, hem modern yaratıcılığın hem de doğayla kurulan derin bağın bir sembolü olarak görülüyor. Kim tarafından yapıldığı hâlâ bilinmese de Marree Man, Avustralya çölünün gizemli kalbinde insanlığın merak duygusunu canlı tutuyor.