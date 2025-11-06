1998’den beri çözülemeyen sır: Çölün ortasında dev bir insan silüeti!
Avustralya’nın ıssız iç bölgelerinde yer alan devasa bir yer şekli, yıllardır bilim insanlarını ve tarihçileri şaşırtıyor. “Marree Man” olarak bilinen bu 2 mil (yaklaşık 3,5 kilometre) uzunluğundaki insan figürü, ilk kez 1998’de bir pilot tarafından keşfedildi. Boomerang tutan Aborjin bir avcıyı betimleyen dev figür, dünyanın en büyük yer çizimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak nasıl ve kim tarafından yapıldığı hâlâ gizemini koruyor.
Yapının birkaç hafta içinde ortaya çıkması, uzmanları şaşkına çevirdi. Bazı araştırmacılar, eserin Adelaide'li sanatçı Bardius Goldberg tarafından yapıldığını öne sürse de Goldberg bunu hiçbir zaman doğrulamadı. Marree Man'in yakınlarında bulunan ABD bayraklı bir plaka ve anonim mesajlardaki "Amerikan tarzı" ifadeler, olaya yabancıların karışmış olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.
2016 yılında GPS teknolojisiyle yeniden çizilen figür, rüzgâr erozyonuna karşı koruma altına alındı. Aborjin kültürüne gönderme yapan bu devasa sanat eseri, hem modern yaratıcılığın hem de doğayla kurulan derin bağın bir sembolü olarak görülüyor. Kim tarafından yapıldığı hâlâ bilinmese de Marree Man, Avustralya çölünün gizemli kalbinde insanlığın merak duygusunu canlı tutuyor.