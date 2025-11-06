Genetik süper güç! Bilim insanlarından inanılmaz keşif: "Bu kişilerin beyni yapay zekadan daha hızlı..."

Araştırma sonuçları, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlandı. Çalışmayı yürüten Dr. James D. Dunn, "Süper tanıyıcılar daha fazla değil, daha akıllıca bakıyorlar. Yüzün en belirleyici kısımlarına odaklanıyorlar," dedi.

Araştırmada 37 süper tanıyıcı ile 68 normal katılımcının göz hareketleri karşılaştırıldı. Elde edilen veriler iki farklı yapay zeka modeline aktarıldı. Süper tanıyıcılardan öğrenen model, yüzleri tanımada çok daha yüksek başarı gösterdi.

Uzmanlara göre bu yetenek doğuştan geliyor ve öğrenilmesi kolay değil. Ancak bu kişilerin bakış stratejileri, gelecekte daha gelişmiş yüz tanıma teknolojileri için ilham kaynağı olabilir. Özellikle düşük çözünürlüklü veya zorlu ortamlarda, insanlar hâlâ makinelerden daha iyi performans gösteriyor.