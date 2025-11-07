İnsanlar eskiden geceleri iki kez uyuyordu: İşte sebebi!

Bu aralıkta insanlar ateşi kontrol etmek, hayvanları denetlemek, dua etmek, hayallerini düşünmek veya sessizce okumak, yazmak ya da aileleriyle vakit geçirmek gibi aktiviteler yapıyordu. Bazı çiftler ise bu zamanı yakınlık için kullanıyordu.

Ancak son iki yüzyılda yapay ışık ve sanayi devrimi bu düzeni değiştirdi. Gaz lambaları ve elektrikli ışık, geceyi daha aktif zaman hâline getirdi ve insanların uyku saatleri uzadı. Aydınlatma, melatonin üretimini etkileyerek uykunun başlamasını geciktirdi ve vücut saatimizi değiştirdi.

Bugün hala gece yarısı uyanan kişiler, bu eski uyku alışkanlığının kalıntısını yaşıyor olabilir. Araştırmalar, kısa uyanıklıkların normal olduğunu ve sakin bir aktiviteyle geçici olarak uyanık kalmanın, tekrar uyumayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Saatten uzak durmak ve uyanıklığı kabul etmek, uykuya dönüşü destekliyor.