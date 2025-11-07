Tam 2.75 milyon yıllık! Yeni keşif insanlık tarihini baştan yazacak

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, bu aletlerin çevresel değişimlere rağmen —yangınlar, kuraklıklar ve habitat değişikliklerine rağmen— standart ve bilinçli biçimde üretildiği vurgulanıyor. George Washington Üniversitesi'nden antropolog David R. Braun, "Bu sadece tek seferlik bir icat değil, uzun süreli bir teknolojik gelenek" dedi.

Kazılarda bulunan taş aletler, yalnızca yiyecek bulmayı kolaylaştırmakla kalmamış, aynı zamanda toplulukların çevresel kaosa karşı direnç göstermesine de yardımcı olmuş. Sediment katmanları, bilgi aktarımının ve öğretinin kuşaktan kuşağa sürdüğünü ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu teknolojik istikrarın, erken homininlerin hayatta kalma stratejisinin merkezinde olduğunu belirtiyor. Bitki fosilleri ve polen analizleri, çevrenin zamanla sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştüğünü gösterirken, aletlerin tasarımında bir değişiklik olmadığını ortaya koyuyor. Bu keşif, insan kültürünün ve teknolojisinin evrimdeki rolünü yeniden anlamamızı sağlıyor.