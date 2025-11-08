Cinayetler artık gizlenemeyecek! Yeni yöntem katilin izini böyle ortaya çıkarıyor...

Kimyager Eithne Dempsey ve eski doktora öğrencisi Colm McKeever tarafından geliştirilen yeni teknik, yüksek ısıya maruz kalmış pirinç mermi kovanlarında bile gözenek ve hat detaylarına kadar net parmak izleri ortaya çıkarabiliyor. Araştırmacılar, kovanların bir tabancadan ateşlenmeden önce fırında ısıtıldığı deneylerde başarılı sonuçlar elde etti.

Ekip, özel bir kimyasal karışım ve düşük voltaj kullanarak, kovan yüzeyinde görünmez hâle gelen biyolojik kalıntıları yeniden görünür kılmayı başardı. McKeever, "Kovanı bir elektrot gibi kullanarak yüzeyde kimyasal tepkimeler oluşturuyoruz. Böylece parmak izi desenleri belirginleşiyor" dedi.

Yöntemin gerçek mermi atışlarında da işe yarayıp yaramayacağı ise ilerleyen testlerle belli olacak. Ancak uzmanlara göre bu gelişme, suçluların tespitinde devrim yaratabilecek kadar önemli. Araştırma, Forensic Chemistry dergisinde yayımlandı.