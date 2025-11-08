Evrenin İlk Yıldızlarına Işık Tutan Dev Keşif: Güneş’ten 10 Bin Kat Ağır Yıldızlar

Araştırmaya göre, bu dev yıldızlar doğdukları yıldız kümelerinin kimyasal bileşimini kökten değiştirdi. Gieles ve ekibi, "eylemsel akış modeli"ni kullanarak, yoğun gaz bulutlarının doğal olarak bu aşırı dev yıldızları oluşturduğunu gösterdi. Bu yıldızlar, yüksek sıcaklıklarda oluşan helyum, nitrojen ve oksijen gibi elementleri güçlü yıldız rüzgarlarıyla çevrelerine yayıyor.

Bu kimyasal zenginleşme, evrendeki en eski yıldız sistemlerinden olan küresel kümelerde gözlenen sıra dışı element dağılımlarını açıklıyor. Araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun keşfettiği nitrojen açısından zengin erken galaksilerin de bu yıldızlar tarafından şekillendirilmiş olabileceğini belirtiyor.

Aşırı dev yıldızların yaşamları sona erdiğinde, yüzlerce Güneş kütlesine sahip orta ölçekli kara deliklere dönüştükleri düşünülüyor.