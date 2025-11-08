Filtrelerin karanlık yüzü: Güzellik takıntısı beyin kimyamızı bozuyor!

Araştırmalara göre, çekici yüzler görmek beynin ödül sistemini harekete geçiriyor ve dopamin salgılanmasına neden oluyor. Bu da hem güzel yüzlere bakarken hem de "ideal güzellik" kalıplarına yaklaştığımızda kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Ancak bu durumun bir bedeli var: Beynimiz zamanla bu standartlara alışıyor ve onları "normal" kabul etmeye başlıyor.

Pigott'a göre bu süreç, özellikle filtreli ve düzenlenmiş sosyal medya içerikleriyle beslendikçe, gerçeği algılama biçimimizi değiştiriyor. Sürekli tekrarlanan idealize edilmiş görseller, beynin güzellik algısını daraltıyor; bu da beden memnuniyetsizliği, anksiyete, depresyon ve yeme bozuklukları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Uzman, bu döngüyü kırmak için bilinçli medya kullanımı öneriyor: farklı vücut tipleri, yaşlar ve ten tonlarını içeren içeriklerle beyni yeniden eğitmek mümkün. Pigott, "Beynimiz neyle beslenirse ona inanır. Kontrolü yeniden ele alabiliriz" diyor.