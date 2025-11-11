“Kanser proteini” meğer yaraları iyileştiriyormuş! Bilim dünyası şokta!

Normalde kanser ve iltihaplı hastalıklarda yüksek seviyede görülen SerpinB3'ün, cilt hasarını onaran bir mekanizma olarak da görev yaptığı belirlendi. ABD'de her yıl 6 milyon civarında iyileşmesi zor yara oluştuğu ve bunun sağlık sistemine yaklaşık 20 milyar dolar maliyet getirdiği tahmin ediliyor.

ASU araştırmacıları Jordan Yaron ve Kaushal Rege, proteinin cilt hücrelerinin hareketini hızlandırarak yaraların kapanmasına yardımcı olduğunu tespit etti. SerpinB3, keratinosit adı verilen cilt hücrelerini daha hareketli hale getirerek dokunun yeniden oluşmasını sağlıyor.

Ayrıca, proteinin uygulandığı yaralarda kolajen liflerinin daha düzenli oluştuğu ve cildin dayanıklılığının arttığı gözlemlendi. Bu keşif, SerpinB3'ün sadece bir "kanser belirteci" değil, aynı zamanda doğal bir iyileşme faktörü olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu proteinin gelecekte kronik yaralar ve hatta kanser tedavileri için umut verici bir hedef olabileceğini vurguluyor.