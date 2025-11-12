Bilim insanları Bombus arılarını morse kodunu anlaması için eğitti

İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi'nden davranış bilimci Alex Davidson, "Arıların farklı süreleri öğrenebildiğini görmek çok heyecan vericiydi" diyor. Deneyde arılar, küçük bir test arenasında 0,5–2,5 saniye veya 1–5 saniye süreli ışık flaşlarını ayırt etmeye çalıştı. Arılar, doğru süreyi seçtiklerinde şekerle ödüllendirildi, yanlış seçimlerde ise kinin verildi.

Ödül kaldırıldığında bile arılar, şekerin verildiği süreyi daha sık seçerek zaman farkını gerçekten algılayabildiklerini gösterdi. Araştırmacılar, arıların bu yeteneğinin doğal ortamlarında karşılaşmadıkları bir durum olduğunu ve bu başarının zaman algısının farklı amaçlarla evrimleşmiş bir uzantısı olabileceğini belirtiyor.

Bu bulgu, eşek arılarının beyninin bir haşhaş tohumu büyüklüğünde olmasına rağmen karmaşık bilişsel süreçleri işletebildiğini gösteriyor. Ayrıca, insanlara özgü olduğu düşünülen bazı yeteneklerin hayvanlar arasında da yaygın olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırma, Biology Letters dergisinde yayımlandı.