Bilim insanları en yaygın kanserlerden birinin viral sebebini keşfetti

ABD'deki bir çalışma, 34 yaşındaki bir kadının alnında tekrarlayan kutanöz skuamöz hücreli karsinom (cSCC) vakasını inceledi. Genetik analiz, beta-HPV'nin kadının tümör hücrelerinin DNA'sına entegre olduğunu ve virüs proteinlerinin kanserin büyümesini desteklediğini ortaya koydu. Kadının T hücrelerini etkileyen kalıtsal bir bağışıklık sorunu bulunuyordu; bu nedenle bağışıklık sistemi virüse karşı etkili olamıyordu.

Kadın, diğer HPV kaynaklı hastalıklarla birlikte agresif cilt kanseri için kemik iliği kök hücre transplantasyonu aldı. Sağlıklı T hücreleri ile desteklenen bağışıklık sistemi sayesinde kanser ve diğer HPV kaynaklı sorunlar üç yıllık takipte tekrar etmedi.

Araştırmacılar, UV ışınlarının cilt kanserinde hala önemli bir etken olduğunu ancak bağışıklık sistemi zayıf kişilerde normalde zararsız virüslerin ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Bu bulgu, cSCC'nin gelişimini ve tedavisini yeniden düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.

Uzmanlar, alpha-HPV'ye karşı yaygın aşılama sayesinde rahim ağzı ve boğaz kanserlerinde ölüm oranlarının düştüğünü hatırlatarak, hedefe yönelik kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinin önemine dikkat çekiyor. Araştırma The New England Journal of Medicine'de yayımlandı.