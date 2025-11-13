22 milyon ışık yılı uzakta tarihi an! Dev yıldızın ölümünü ilk kez canlı izlediler!

Patlayan yıldız, Güneş'in yaklaşık 15 katı büyüklüğündeydi ve kırmızı bir süper dev olarak yaşamının yaklaşık 25. milyon yılında sona erdi. Yıldızın çapı Güneş'in 600 katı büyüklüğündeydi. Süpernova, yıldızın ekvatorunda önceden var olan bir gaz ve toz diski etrafında meydana geldi. Patlama, yıldızın şeklini dik duran bir zeytin gibi bozdu; yani patlama, yıldızın tamamını küresel bir şekilde dağıtmadı, aksine yıldızın karşıt bölgelerinden şiddetle dışa doğru yayıldı.

Gözlemler, süpernovanın merkezinden hızlanan maddenin yıldızın yüzeyini delip uzaya fırladığı kısa süreli evreyi yakaladı. Bu erken evre, patlamanın tetiklenme mekanizmasına dair önemli ipuçları sunuyor ve bazı mevcut süpernova modellerini geçersiz kılabilecek bulgular içeriyor.

Araştırma ekibinin baş yazarı Tsinghua Üniversitesi'nden Yi Yang, "Süpernova patlamalarının geometrisi, yıldız evrimi ve bu kozmik olayların fiziksel süreçleri hakkında temel bilgiler sağlıyor" dedi. Kalan yıldız kütlesinin bir kısmının uzaya fırladığı, geriye kalan kısmın ise yoğun bir nötron yıldızına dönüştüğü düşünülüyor. Bu gözlemler, büyük yıldızların ölüm süreçlerini anlamada bilim dünyası için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.