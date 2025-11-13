İnsanların gizli gücü keşfedildi! Bilim insanları şaşırtan "yedinci his"

Araştırma, kum gibi gevşek parçacıkların fiziksel davranışlarını inceleyen "granüler medya" prensiplerine dayanıyor. Parmağınız bir gömülü nesneye yaklaştığında, kum taneleri hareket ediyor ve küçük basınç dalgaları çevreye yayılıyor. Bu mekanizma, bazı kıyı kuşlarının kum altındaki avlarını tespit etmesine benzer şekilde çalışıyor.

Deneylerde insanlar, sadece parmak ucu ile hafifçe kum üzerinde hareket ederek küpleri algıladı. İnsanların doğruluğu %70 civarındayken, aynı görevi yapan LSTM tabanlı robotik sistem %40 civarında kaldı. Bu sonuç, insan dokunma yargısının, en ince fiziksel sinyalleri algılamada makinelerden üstün olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu yeteneğin arkeoloji, adli bilimler ve gezegen araştırmaları gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Gelecekteki çalışmalar, farklı parçacık türlerinde, nesne şekillerinde ve parmak hızlarında bu yeteneğin sınırlarını keşfetmeyi hedefliyor. Versace, "Bu çalışma, insan algısının sınırlarını yeniden tanımlıyor ve dokunsal bilgiyi işleme kapasitemizin sandığımızdan çok daha derin olduğunu gösteriyor" dedi.