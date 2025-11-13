İnsanların ömrünü "200 yıla" çıkaracak adım! Sırrı bu canlıdaymış...

University of Rochester araştırmacılarının Nature dergisinde yayımlanan yeni çalışmasına göre, Bowhead balinaları, CIRBP adlı DNA onarım proteinini diğer memelilere kıyasla 100 kat daha yüksek yoğunlukta içeriyor. Bu protein, DNA'daki çift zincir kırıklarını onararak hastalıkları ve yaşlanmayı önlüyor. İlginç bir şekilde, soğuk sulara maruz kalan balinaların daha fazla CIRBP ürettiği gözlendi.

Araştırmacılar, balinaların kanserle ilgili genetik mutasyonları biriktirmediğini, yani hastalık riskinin düşük olduğunu da belirtti. Laboratuvar ortamında, CIRBP proteini insan ve meyve sineği hücrelerine eklendiğinde DNA onarımı iyileşti ve ömür uzadı.

Bilim insanları, Bowhead balinasındaki bu mekanizmayı insanlarda uygulamanın kolay olmadığını belirtiyor. Çünkü türler arasında milyonlarca yıllık evrimsel fark var. Ancak araştırma, genom bakımının uzun yaşam için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bowhead balinaları, hem doğadaki gizemleri hem de insan ömrünü uzatma potansiyeliyle bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor.