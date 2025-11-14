Dünyanın sessiz felaketi: Vahşi yaşam hızla eriyor biz farkında bile değiliz!

Çalışmada, biyokütle hareketi kavramı kullanıldı; bu, bir türün kütlesinin bir yıl içinde kat ettiği mesafe ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bugün insanlar, yürüyüş, araç, tren veya uçak yolculuklarıyla tüm vahşi hayvan hareketinin yaklaşık 40 katı mesafe kat ediyor. Bu yoğun hareket, doğal ekosistem hizmetlerini bozuyor; tohum dağılımı, enerji ve gen akışı azalıyor, habitatlar parçalanıyor ve hayvan popülasyonları izole hâle geliyor.

Araştırma ayrıca deniz memelilerinde dramatik kayıtlara dikkat çekiyor. Balinalar ve diğer deniz memelileri, 1850'den bu yana toplam biyokütlelerinin yalnızca %30'una sahip. Bu kayıp, okyanuslardaki doğal döngüleri, besin zincirlerini ve deniz üretkenliğini etkiliyor.

Weizmann mezunu Lior Greenspoon, "Bu çalışmalar, vahşi hayvan popülasyonlarının tarihsel bazlarını belirleyerek, doğal çevrenin durumunu ölçmek için somut bir başlangıç sunuyor" diyor. Araştırmalar, insanların ekosistemler üzerindeki etkisini nicel olarak göstermesi ve gelecekte alınacak önlemler için temel oluşturması açısından kritik. Çalışmalar Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlandı.