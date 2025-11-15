Bilim insanları açıkladı: Vücudumuz bu iki yaşta aniden değişiyor!

Araştırmada, 108 yetişkinin yıllar boyunca düzenli olarak biyolojik örnekleri incelendi. RNA, protein, lipid ve bağırsak, cilt, burun ve ağız bölgelerinden alınan mikrobiom verileri gibi 135.239 biyolojik özellik analiz edildi. Toplamda 246 milyardan fazla veri noktası işlendi.

Bulgular, moleküllerin yaklaşık %81'inin bu iki yaş aralığında belirgin değişim gösterdiğini ortaya koydu. 40'lı yaşların ortasında lipid, kafein ve alkol metabolizması ile kardiyovasküler sağlık, cilt ve kas fonksiyonlarında değişimler gözlendi. 60'lı yaşların başında ise karbonhidrat ve kafein metabolizması, bağışıklık sistemi ve böbrek fonksiyonlarında etkiler belirlendi.

Araştırmacılar, 40'lı yaşlardaki değişimlerin menopoz veya perimenopoz ile açıklanamayacağını, erkeklerde de benzer değişimlerin görüldüğünü vurguladı. Bu durum, yaşlanmayı etkileyen başka önemli faktörlerin olabileceğini düşündürüyor.

Snyder ve ekibi, gelecekte daha geniş ve detaylı çalışmalarla bu ani yaşlanma zirvelerinin nedenlerini anlamayı hedefliyor. Araştırma Nature Aging dergisinde yayımlandı.