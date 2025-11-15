İnsan beyni mucizesi: Yüzleri unutmayanlar ne yapıyor?”

UNSW Sydney'den psikoloji araştırmacısı James Dunn, "Bu yetenek bir hile gibi öğrenilebilecek bir şey değil. Yüzleri tanıma süreci tamamen dinamik ve otomatik bir şekilde işliyor" diyor.

Araştırmada, 37 süper tanıyıcı ve 68 normal yüz tanıma yeteneğine sahip kişi, bilgisayar ekranında gösterilen yüzlere bakarken göz hareketleri takip edildi. Elde edilen veriler, makine öğrenmesi algoritmalarına aktarıldı ve bu algoritmalar, iki yüzün aynı kişiye ait olup olmadığını belirlemeye çalıştı. Sonuçlar, süper tanıyıcıların göz hareketleriyle elde edilen bilgilerin, normal yetenekli kişilerden daha başarılı yüz tanıma sağladığını gösterdi.

Önceki çalışmalar, süper tanıyıcıların yüzleri bir puzzle gibi parçalara ayırıp beyinlerinde birleştirdiğini ortaya koymuştu. Yeni araştırma, bu kişilerin sadece daha fazla bilgi toplamadığını, aynı zamanda en tanımlayıcı özelliklere odaklandığını gösteriyor. Dunn, "Bu, karikatür gibi; belirgin özellikler abartıldığında yüz tanımak kolaylaşır. Süper tanıyıcılar bunu görsel olarak yapıyor" diyor.

Araştırma, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlandı.