Lupusun gizli nedeni ortaya çıktı: Herkesin maruz kaldığı virüs suçlu!

Yeni araştırmada, lupuslu hastaların B hücrelerinin yaklaşık 1/400'ünün EBV ile enfekte olduğu belirlendi; bu oran sağlıklı bireylerde 25 kat daha düşük. Virüs, bu hücrelerde pro-inflamatuvar genleri aktive ederek bağışıklık sisteminin kendi vücuduna saldırmasına yol açabiliyor.

Araştırmanın başındaki immunolog William Robinson, "Bu, kariyerim boyunca laboratuvarımdan çıkan en etkileyici bulgu" diyor ve bulguların lupus vakalarının tamamına uygulanabileceğini belirtiyor.

Stanford ekibi, EBV'nin hangi B hücrelerini enfekte ettiğini saptamak için yeni bir dizileme yöntemi geliştirdi. Bulgular, lupusun nedenini uzun süredir gizemli kılan mekanizmayı açıklayabilir ve hastalığın neden düzensiz şekilde alevlenip sönüğünü anlamamıza yardımcı olabilir.

Bilim insanları, bu keşfin lupus tedavisinde ve potansiyel olarak EBV ile ilişkili diğer otoimmün hastalıklarda, örneğin multipl skleroz ve kronik yorgunluk sendromunda, önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Araştırma, Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.