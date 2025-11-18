3600 yıllık sır ortaya çıktı! Orta Asya bozkırında tarihi yeniden yazacak o keşif...

Kazakistan bozkırlarında yapılan kazılarda, yaklaşık 3.600 yıl öncesine ait, bölgenin şimdiye kadar bilinen en büyük ve en gelişmiş erken yerleşimlerinden biri gün ışığına çıkarıldı. "Yedi Vadi Şehri" (City of Seven Ravines) olarak adlandırılan Semiyarka antik yerleşimi, 140 hektarlık (346 dönüm) alanıyla dönemin tipik köylerinin dört katı büyüklüğünde.

Bilim insanlarına göre bu yerleşim, yalnızca yaşam alanı değil, aynı zamanda büyük ölçekli metal işçiliği ve kalay-bronz üretimi yapılan erken bir sanayi merkeziydi. University College London'dan arkeolog Miljana Radivojević, Semiyarka'nın, göçebe bozkır topluluklarının kalıcı, planlı ve organize yerleşimler kurabildiğini kanıtladığını vurguladı.

Yerleşim yerinin İrtiş Nehri'ne hakim konumu, ticaret yollarını ve maden dağıtımını kontrol etmiş olabileceğini gösteriyor. Altay Dağları'ndaki bakır ve kalay yataklarına yakınlığı, burayı önemli bir üretim ve dağıtım merkezi haline getirmiş.

Kazılarda drone destekli çalışmalarla iki sıra halinde dizilmiş toprak setler, kerpiç duvarlarla çevrili haneler ve merkezde muhtemelen yönetim ya da ritüel amaçlı kullanılan büyük bir yapı ortaya çıkarıldı. Ayrıca metal cevherleri, cüruf parçaları ve bronz eserler, burada sistemli metal üretiminin yapıldığını gösteriyor. Uzmanlara göre Semiyarka, bozkır uygarlıklarına bakışımızı kökten değiştirecek nitelikte bir keşif.