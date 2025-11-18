39 bin yıl sonra konuştu! Bilim insanları donmuş mamutun RNA'sını uyandırdı
39 bin yıl önce ölen bir yünlü mamut, bilim dünyasında adeta “konuşmaya” başladı. “Yuka” adı verilen bu genç mamutun donmuş kalıntılarından bugüne kadar elde edilmiş en eski RNA örneği başarıyla çözümlendi. RNA, DNA’ya göre ölüm sonrası çok daha hızlı bozulan bir molekül olduğu için on binlerce yıl boyunca korunabileceğine uzun süre ihtimal verilmiyordu. Ancak Sibirya’nın dondurucu permafrostu, Yuka’nın doku örneklerini olağanüstü şekilde korudu.
Stockholm Üniversitesi ve SciLifeLab araştırmacıları, mamutun kas ve deri dokularından aldıkları örneklerde, ölümden hemen önce aktif olan genlerin izini buldu. RNA, yalnızca mamutun nasıl bir canlı olduğunu değil, ölümünden kısa bir süre önce vücudunda neler olup bittiğini de ortaya koydu. Kas kasılması, stres tepkisi ve metabolik düzenleme ile ilgili genlerin aktif olduğu tespit edildi. Bu bulgular, mamutun muhtemelen saldırıya uğradığı ve kaçmaya çalıştığı teorisini destekliyor.
Araştırmada ayrıca, mamuta özgü mikroRNA'lar da keşfedildi. Bu moleküller, hücre içi gen düzenlemesini gösteren zaman damgalı biyolojik imzalar taşıyor. Bilim insanlarına göre bu gelişme, sadece soyu tükenmiş hayvanların genetik yapısını değil, geçmişte nasıl yaşadıklarını anlamak için de yeni bir kapı aralıyor. Yuka'nın örnekleri, RNA'nın uygun koşullarda binlerce yıl dayanabileceğini kanıtladı.