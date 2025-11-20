Mars’ta tarihi an: Perseverance şaşırtıcı şekilli bir kaya ile karşılaştı

Rover, SuperCam aracıyla yaptığı incelemede kayada yüksek oranda demir ve nikel tespit etti. Bu element kombinasyonu, genellikle büyük asteroitlerin çekirdeklerinde oluşan demir-nikel meteoriti ile ilişkilendiriliyor. Bu da Phippsaksla'nın Güneş Sistemi'nin başka bir yerinde oluşmuş olabileceğini düşündürüyor.

Perseverance, kayayı Mastcam-Z kamerasıyla görüntüledi. Fotoğraflarda kayanın çukurlarla dolu yüzeyi ve arka planda soluk turuncu, kayalık Mars yüzeyi dikkat çekiyor.

Mars'ta daha önce Curiosity, Opportunity ve Spirit roverları da demir-nikel meteoritleri keşfetmişti. Ancak Jezero Krateri'nde Perseverance'ın şimdiye kadar benzer kayalara rastlamaması şaşırtıcı olmuştu.

Araştırmacılar, kayanın gerçekten bir meteorit olup olmadığını doğrulamak için ek incelemeler yapacak. Eğer doğrulanırsa, Perseverance da Mars'ta meteoritleri inceleyen roverlar arasına katılacak. Bu keşif, Mars'ın jeolojisi ve Güneş Sistemi'ndeki meteorit dağılımı hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.