Sahillerin renkli tehdidi: Buz çiçekleri yerli bitkileri yok ediyor

Araştırmacılar, Instagram, iNaturalist ve Google Maps'te paylaşılan 1.700'den fazla fotoğrafı analiz ederek bitkilerin çiçeklenme döngüsünü inceledi. Sonuçlar, California, Avrupa ve Yeni Zelanda'da çiçeklerin, yerel ekosistemler uyanırken açtığını ve bu sayede yerli türlere karşı avantaj sağladığını gösterdi.

Buz çiçekleri hem tohum hem de parçalar aracılığıyla yayıldığı için kontrolü zor. Araştırmacılar, çiçeklenme takvimini bilmenin, bitkilerin binlerce tohum üretmeden önce müdahale edilmesini sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca yoğun çiçeklenme ve renk farklılıklarının polinatörleri çekerek yayılmayı daha da desteklediği vurgulanıyor.

İstilacı bitkiler, sahillerde yerli bitki örtüsünü daraltıyor, toprak yapısını değiştiriyor ve kumul habitatlarını şekillendiriyor. Polinatörlerin dikkatini kendine çekerek yerli türlerin üremesini de olumsuz etkiliyor. Araştırma, sosyal medya fotoğraflarının bu istilaların haritalanmasında kullanışlı bir araç olduğunu ve uzaktaki sahillerde bile gerçek zamanlı izleme sağladığını gösteriyor.

Bilim insanları, bu çalışmanın, güzelliğin ekosistemdeki yıkımı gizleyebileceğini ve çevresel değişimin çoğunlukla fark edilmeksizin ilerlediğini ortaya koyduğunu belirtiyor.