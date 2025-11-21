Deprem fayları kendini saatler içinde iyileştiriyor! Bilim dünyası şokta

Kaliforniya Üniversitesi Davis kampüsündeki araştırmacılar, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarını laboratuvarda taklit ederek kuvars minerallerinin adeta "hızlı yapıştırıcı" gibi davranarak yeniden birleştiğini gözlemledi. Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, fayların özellikle yavaş kayma olaylarından sonra hızla güç kazanabildiği vurgulandı.

Yavaş kayma olayları (SSE), klasik depremlerden farklı olarak günler, haftalar veya aylar boyunca birkaç santimetrelik hareketlerle gerçekleşiyor. Araştırmacılar, Cascadia Subdüksiyon Bölgesi'ndeki sismik kayıtları inceleyerek fayların beklenenden çok daha kısa sürede kayma sonrası yeniden stres yüklenebildiğini belirledi. Güneş ve Ay'ın yarattığı gelgit etkilerinin bile bu yeniden yüklenme hızını ortaya çıkardığı ifade edildi.

Jeokimyacı James Watkins ve ekibi, kuvars tozunu 1 Gigapascal basınç ve 500°C sıcaklık altında "pişirerek" mikroskobik düzeyde minerallerin kaynaştığını tespit etti. Bu durum, fayların kendi kendini iyileştirerek önemli ölçüde güç kazanmasını sağlıyor. Uzmanlara göre bu keşif, büyük depremleri anlamada kritik bir eksik parça olan "kohesyon" faktörünü öne çıkarıyor. Araştırma, depremlerin oluşum sürecine dair modellerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.