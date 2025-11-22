Dünya sistemleri zayıflıyor: Tüm kıtaları etkileyebilir!

Bu sistemler, yağış, deniz seviyesi ve kıtalar arası ısı dağılımını düzenleyerek Dünya'nın iklim dengesini koruyor. Araştırmacılar, her sistemin küçük sarsıntılardan sonra toparlanma hızında yavaşlama gözlemledi. Bu durum, sistemlerin değişime karşı direncinin azaldığını ve kritik eşiklere yaklaşabileceğini gösteriyor.

Sistemler arasındaki karmaşık etkileşimler, yerel sorunların küresel etkiler yaratmasına yol açabiliyor. Örneğin, Grönland'daki buz erimesi Atlantik akıntılarını zayıflatabilir, bu da Amazon ve musonlarda yağış düzenini bozabilir. Benzer şekilde Amazon ormanlarının kuruması musonları etkileyerek yangın riskini artırıyor.

Araştırma, iklim sistemlerini izleyen küresel bir gözlem ağı kurulmasının önemine dikkat çekiyor. Sadece buz alanı veya yağış miktarına bakmak yerine sistemlerin genel istikrarını takip etmek gerekiyor. Ayrıca karbon salımlarının azaltılması, kritik eşiklerin aşılma riskini düşürüyor. Bilim insanları, erken önlem almanın, sistemler tamamen çökmeden önce insanlığın seçeneklerini koruyacağını vurguluyor.

Çalışma, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.