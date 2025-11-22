Dünyanın en uzun su altı mağarası Tulum’da keşfedildi!

ABD'deki Mammoth Mağaraları 686 kilometre ile hala en uzun keşfedilen mağara sistemi konumunda. Ancak Mammoth Mağaraları kuruyken, Ox Bel Ha tamamen su dolu olduğundan keşfi çok daha zorlu.

Batılı kaşifler mağarayı 1996 yılında keşfetti, fakat sistematik keşifler birkaç yıl sonra başladı. O tarihten bu yana dalgıçlar, mağaranın her bir bölümünü keşfetmek için oksijen ve denge kontrollerini titizlikle yürütüyor, keşif boyunca daima yönlendirme çizgileri bırakıyor. Bu sayede mağaranın uzunluğu ölçülüyor ve daha önce keşfedilen devasa odalar, obruklar ve 'buz sarayları' kayda geçiriliyor.

Son yıllarda dalgıçlar, mevcut hatları tekrar tararken yaklaşık 10 kilometrelik yeni geçitler buldu. CINDAQ tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam keşfedilen uzunluk 496.8 kilometreden 524 kilometreye çıktı.

Geçmişte kısa süreliğine diğer Meksika mağaraları Ox Bel Ha'yı geride bırakmış olsa da, bugün tekrar su altı keşiflerinde zirvede yer alıyor. Gelecekte yeni keşiflerle, belki de Ox Bel Ha tüm dünyadaki en uzun keşfedilmiş mağara sistemi unvanını alabilir.