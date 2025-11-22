Yavru deniz kaplumbağaları Dünya’nın manyetik alanını hissediyor!

Araştırma, kaplumbağaların vücutlarındaki küçük manyetit kristalleri sayesinde Dünya'nın manyetik haritasını "hissederek" konumlarını belirlediğini gösterdi. Bunun yanı sıra, ışığa duyarlı manyetik algı sistemleri ise bir pusula gibi çalışarak yönlerini korumalarına yardımcı oluyor. Bu iki sistem birlikte, yavruların hem nerede olduklarını hem de hangi yöne gitmeleri gerektiğini bilmelerini sağlıyor.

Araştırmacılar, kaplumbağaların belirli bir manyetik alanı yiyecek ile ilişkilendirmesini sağlayarak, hangi sistemin haritayı algıladığını test etti. Kısa bir manyetik darbe uygulandıktan sonra kaplumbağaların yiyecek bekleme "dansı" anlamlı şekilde azaldı; bu, konum belirlemenin manyetit tabanlı dokunsal bir sistemle yapıldığını doğruladı.

Bu bulgular, deniz kaplumbağalarının küçük beyinleriyle, deneyimsiz olsalar da, manyetik alan sayesinde nasıl yön bulduğunu açıklıyor ve koruma çalışmalarına ışık tutuyor. Araştırma, Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlandı.