Modern hayat vücudumuzu mahvediyor: Stres aslında ‘aslan alarmı’!

Günlük yaşamda karşılaşılan e-posta baskısı, trafik gürültüsü ve iş stresleri, vücudumuzu sürekli alarm durumunda tutuyor. Shaw, "Atalarımız akut strese hazırlanmak için evrimleşmişti; aslanla karşılaşırsınız, ya kaçar ya da savunursunuz. Ama aslan giderdi ve vücut toparlanırdı. Bugün ise stres sürekli ve toparlanma yok," diyor.

Araştırmalar, şehir yaşamının bilişsel düşüş, bağışıklık sistemi zayıflığı ve düşen doğurganlık gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Yapay ışık, mikroplastik maruziyeti ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler de bu olumsuz etkileri artırıyor.

Shaw ve Longman, çözümün doğaya daha fazla zaman ayırmak ve şehirlerde yeşil alanları korumak olduğunu vurguluyor. Yapılan çalışmalar, doğada zaman geçirmenin veya doğa fotoğraflarına bakmanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirdiğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, şehir planlamasında bu bulguların dikkate alınması gerektiğini belirterek, insanların hem şehirde hem de doğal alanlarda dengeli bir yaşam sürmelerinin önemine dikkat çekiyor.