Saturn’ün uydusunda yaşam mümkün mü? Bilim insanları şaşırtan keşfi açıkladı!

Cassini uzay aracından elde edilen veriler, Enceladus'un kuzey kutbundaki yüzeyin beklenenden çok daha sıcak olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu ısının uydunun uzun vadeli kararlılığını işaret ettiğini ve yaşamın gelişmesi için gerekli stabil çevreyi sağlayabileceğini belirtiyor.

Enceladus, Saturn etrafında 148 bin mil uzaklıkta dönüyor ve yüzeyinden uzaya su buharı ve buz parçacıkları fışkırıyor. Cassini gibi uzay araçları, bu fışkıran materyali inceleyerek uyduda yaşam için gerekli kimyasal bileşenlerin bulunduğunu doğruladı. Uydunun çapı yaklaşık 310 mil ve yüzeyi birçok bölgede oldukça pürüzsüz ve parlak beyaz renkte.

Araştırmanın lideri Dr. Carly Howett, "Bu bulgu Enceladus'un uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekliyor, bu da yaşamın gelişmesi için kritik bir bileşen" dedi. Bilim insanları, bir sonraki adımın Enceladus'un okyanusunun yaşamın oluşması için yeterince uzun süredir var olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade ediyor. Uydunun yaşı hâlâ kesin olarak bilinmiyor.

Enceladus, William Herschel tarafından 1789'da keşfedilmiş ve Saturn'ün 274 onaylanmış uydusundan biri olarak dikkat çekiyor.