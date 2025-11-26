580 bin yıllık gerçek bu mağarada ortaya çıktı!

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, Devils Hole II adlı mağarada bulunan kalsit oluşumundan üç ayaklık bir çekirdek örneği çıkararak bölgenin yarım milyon yıllık iklim geçmişini ortaya koydu. Bu çekirdek, buzullar dönemlerinde Nevada'nın serin ve yağışlı; buzulararası sıcak dönemlerde ise bugün olduğu gibi sıcak ve kurak olduğunu gösteriyor.

Araştırmayı yürüten Kathleen Wendt, "Bu çekirdek, iklimin 500 bin yılda nasıl değiştiğini gösteren nadir bir kayıt sunuyor" dedi. Özellikle su kaynaklarının ve bitki örtüsünün sıcak dönemlerde dramatik biçimde azaldığı, yeraltı sularının keskin şekilde düştüğü belirtildi. Araştırmaya göre sıcak dönemlerde yağış azalıyor, fırtına sistemleri kuzey yerine güneye kayarak su kaynaklarını etkiliyor. Bu durumun bitki ve hayvan yaşamı üzerinde derin etkiler yarattığı saptandı.

Bilim insanları, geçmişte yaşanan bu kuraklık döngülerinin günümüz Southwest bölgesinin geleceği için uyarıcı olduğunu vurguluyor. Artan sıcaklıklar ve azalan su kaynaklarıyla bölgenin ekolojik dengesinin ciddi tehdit altında olduğu belirtiliyor.