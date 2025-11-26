Ay’dan gelen toz parçası bilim dünyasını şoke etti: Ay’dan daha yaşlı olabilir!
Apollo 17 görevi sırasında 1972’de Ay’dan getirilen ve yarım yüzyıldır mühürlü şekilde saklanan mini bir örnek, şaşırtıcı bir keşfe kapı araladı. Bilim insanları, troilit adlı sülfür ve demir bileşiği içeren bu toz parçacıklarında, Ay’dan bile daha yaşlı olabilecek materyal tespit etti. Brown Üniversitesi’nden gezegen bilimci James Dottin, ilk analizlerde gördüklerine inanamadıklarını, ancak sonuçların doğru olduğunu belirtti.
Kütle spektrometresiyle yapılan incelemelerde, sülfür-33 izotopunun alışılmışın dışında oranda az olduğu saptandı. Bu durum, maddenin ya Ay'ın ilk dönemlerinde, magma okyanusuyla kaplıyken ince bir atmosfer altında oluştuğunu ya da Theia adlı, Ay'ın oluşumuna sebep olduğu düşünülen gezegensi cisimden geldiğini gösteriyor.
Eğer Theia ihtimali doğruysa, bu troilit parçacıkları, Dünya'ya çarpan bu antik gezegenden Ay'a geçen ilk doğrudan kanıt olabilir. Ayrıca bu keşif, Ay'ın iç yapısında beklenenden farklı bir madde dolaşımının yaşanmış olabileceğine işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, bu küçük örnek, Güneş Sistemi'nin doğumuna uzanan kozmik bir iz taşıyor.
Çalışma JGR: Planets dergisinde yayımlandı
ETİKETLER: