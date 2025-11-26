Ay’dan gelen toz parçası bilim dünyasını şoke etti: Ay’dan daha yaşlı olabilir!

Kütle spektrometresiyle yapılan incelemelerde, sülfür-33 izotopunun alışılmışın dışında oranda az olduğu saptandı. Bu durum, maddenin ya Ay'ın ilk dönemlerinde, magma okyanusuyla kaplıyken ince bir atmosfer altında oluştuğunu ya da Theia adlı, Ay'ın oluşumuna sebep olduğu düşünülen gezegensi cisimden geldiğini gösteriyor.

Eğer Theia ihtimali doğruysa, bu troilit parçacıkları, Dünya'ya çarpan bu antik gezegenden Ay'a geçen ilk doğrudan kanıt olabilir. Ayrıca bu keşif, Ay'ın iç yapısında beklenenden farklı bir madde dolaşımının yaşanmış olabileceğine işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, bu küçük örnek, Güneş Sistemi'nin doğumuna uzanan kozmik bir iz taşıyor.

Çalışma JGR: Planets dergisinde yayımlandı