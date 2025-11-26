Örümcek ısırığı kabusu "13 yıl" sonra yaşattı! Parmağını kaybetti...

41 yaşındaki Cheetham, ısırığın ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı ve antibiyotik ile anti-venom tedavisi gördü. Isırık sırasında iki küçük delik parmağının altında görünüyordu ve yaklaşık yedi yıl boyunca parmakta belirgin bir sorun olmadı. Ancak bu ay küçük parmağı, eklemleri işlevsiz hale geldiği ve kullanılamaz olduğu için ameliyatla alındı.

Cheetham, ısırığı o sırada fark etmediğini, parmağının "uykusuz kalmış gibi" hissedildiğini söyledi. Medikler, zehrin koluna doğru ilerlediğini görünce turnike uyguladı. Cheetham, "Kan neredeyse plastik gibi katılaşmaya başlamıştı. Kolumdan her damara IV bağlanmıştı" dedi.

2024 yılında parmaklarını kurtarmak için adımlar atıldığını belirten Cheetham, parmağının sinirlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ve artık parmağına yabancı gibi hissettiğini ifade etti.

Cheetham, örümceklerden korkmadığını ancak "görünmeyen küçük örümceklerin tehlikeli olduğunu" vurguladı.