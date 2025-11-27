Bu yıldız kendi gezegenini yiyor! Kepler - 56'nın inanılmaz gizemi...

Kepler-56'nın dış tabakası, tipik kırmızı dev yıldızlara göre yaklaşık 10 kat daha hızlı dönüyor. Ayrıca çekirdeğiyle dış katmanı farklı yönlerde dönüyor; tıpkı Dünya'nın manto ve kabuğunun farklı hızlarda ve yönlerde dönmesi gibi.

Tokyo Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Takato Tokuno, bu durumu inceledi ve bilinen iki gezegenin bu etkiye tek başına yol açamayacağını belirledi. Büyük gezegenler yıldızlarına küçük çekimler yapabilir, ancak Kepler-56'daki hızlı dönüş ve hizalanmama için bu yeterli değil.

Tokuno'ya göre en olası senaryo, yıldızın bir gezegeni yutması. Bu, yıldızın dönüşünü hızlandırabilir ve çekirdekle dış katman arasındaki hizalanmayı bozabilir. Hesaplamalara göre, "yutulan" gezegen, Jüpiter'in yarısı ile iki katı arasında bir kütleye sahip olmalı ve son dönemi bir ila altı gün arasında olmalıydı; yani tipik bir "sıcak Jüpiter" gibi.

Alternatif bir olasılık, yıldızın doğuştan hızlı dönmesi; ancak bu hâlâ çekirdek ve atmosfer arasındaki hizalanmayı açıklamıyor.

Her yeni keşif, gezegenlerin yaşam döngüsü ve yıldızlarla ilişkileri hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

Kaynak: arXiv, 2025