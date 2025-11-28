Dünya’daki yaşam tarihi baştan yazılıyor! 3,3 milyar yıllık şok keşif

Bu bulgu, yaşamın Dünya'da düşündüğümüzden en az bir milyar yıl daha önce ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, Dünya'nın erken biyosferine dair önemli ipuçları sunuyor ve Mars gibi gezegenlerde yaşam arayışına da yeni bir yön verebilir.

Carnegie Science öncülüğündeki ekip, yapay zekâya fosil, meteorit ve modern biyolojik örneklerden oluşan 406 farklı numune üzerinde eğitim verdi. Yapay zekâ, yaşamın kimyasal izlerini yüzde 90'dan fazla doğrulukla tespit etmeyi başardı. Özellikle fotosentez süreçlerinden kalan moleküler izler, şimdiye kadar sanılandan çok daha eski kayalarda tespit edildi. Araştırmaya göre, fotosentez izleri 2,5 milyar yıllık kayalarda bile saptanabiliyor. Bu da oksijen üretiminin, 2,4 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Oksidasyon Olayı'ndan çok önce başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu yöntemin sadece Dünya'nın değil, diğer gezegenlerin de geçmişinde saklı yaşam izlerini açığa çıkarabilecek güçte olduğunu vurguluyor.