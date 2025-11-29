11,9 milyar yıl öncesinden gelen ışık: Evrenin bilinmeyen yüzü!

Başlangıçta bu kırmızı noktaların yoğun yıldız kümeleriyle dolu tozlu genç galaksiler olduğu düşünüldü. Ancak bu yorum, kısa sürede bu kadar çok yıldızın nasıl oluştuğunu açıklamakta zorlandı. Alternatif olarak, bazı astronomlar bunları süper kütleli kara deliklerin merkezinde bulunduğu aktif galaktik çekirdekler olarak yorumladı. Fakat spektrumları önceki gözlemlerle uyumlu değildi.

Max Planck Enstitüsü'nden Anna de Graaff ve ekibi, en dikkat çekici örnek olan "The Cliff" nesnesi üzerinde çalıştı. Spektrum analizleri, bunun bir yıldız yerine "kara delik yıldızı" olabileceğini gösterdi. Bu modelde süper kütleli bir kara delik, çevresindeki yoğun hidrojen gazı kabuğu tarafından sarılıyor ve yıldız gibi ışık yayıyor.

Bu teori, evrenin erken dönemlerinde kara deliklerin ve galaksilerin hızlı gelişimini açıklayabilir. Ancak model henüz ilk aşamada ve doğrulanması için daha fazla gözlem gerekiyor. JWST ile yapılacak yeni incelemeler, bu gizemli kırmızı noktaların doğasını ortaya çıkaracak.