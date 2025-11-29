Hangi beyin çağındasınız? İşte yaşam boyu 5 dönüm noktası!

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Alexa Mousley liderliğindeki ekip, yenidoğanlardan 90 yaşına kadar yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramalarını inceleyerek beynin dört kritik "dönüm noktası" belirledi. Bu noktalar sırasıyla 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında gerçekleşiyor ve beynin yaşamını beş döneme ayırıyor.

İlk evre, bebeklik ve erken çocukluk döneminde sinir hücreleri arasında sayısız bağlantı kuruluyor ve yalnızca en önemli sinapslar kalacak şekilde yeniden düzenleniyor. 9 yaşında başlayan ikinci evre "ergenlik" dönemi olarak tanımlanıyor; beyaz madde miktarı artıyor ve beynin iletişim kapasitesi güçleniyor. Bu dönem aynı zamanda mental sağlık risklerinin de yükseldiği bir süreç.

32 yaşından 66 yaşına kadar süren üçüncü evre, yetişkinlik olarak biliniyor. Bu dönemde bireyin zekâ ve kişiliği oturuyor. 66 yaşında başlayan dördüncü evre, beynin yeniden organize olmaya başladığı erken yaşlanma dönemi. 83 yaşında ise beyin bağlantılarında daha belirgin bir azalma yaşanıyor ve beyin bölgeleri birbirinden bağımsız çalışmaya başlıyor.

Araştırma, beynin yapısal değişimlerinin sadece ilerleyen yaşla değil, belirli dönüm noktalarıyla şekillendiğini gösteriyor. Bu bulgular, nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkların anlaşılması ve beynin kırılgan dönemlerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Çalışma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.