Bilim yanılıyor mu? Bilinç atomlardan önce mi geldi?

Strømme'nin modeline göre evrensel bir bilinç alanı, tüm evrene yayılmış durumda ve fiziksel nesneler, beyinler ve gezegenler bu alan içindeki organize desenler olarak ortaya çıkıyor. Strømme, kuantum alan teorisindeki parçacıkların alanlardaki dalgalanmalar gibi, bilinci de temel bir alan olarak tanımlıyor. Bu alanın temel bileşenleri "evrensel zihin", "evrensel bilinç" ve "evrensel düşünce" olarak adlandırılıyor. Evrensel zihin evreni dolduran potansiyel ve zekayı, evrensel bilinç deneyim kapasitesini, evrensel düşünce ise bu farkındalığı somut deneyimlere dönüştüren yaratıcı süreci temsil ediyor.

Model, evrenin başlangıcında zamansız ve farklılaşmamış bir bilinçten, küçük dalgalanmalar ve simetri kırılmalarıyla uzay, zaman ve maddeye doğru bir değişim öneriyor. Bireysel zihinler, bu evrensel alanın geçici ve organize desenleri olarak ortaya çıkıyor. Strømme ayrıca, telepati ve ölüm sonrası bilinç gibi olağanüstü deneyimlerin, paylaşılan bir bilinç alanı teorisiyle açıklanabileceğini belirtiyor.

Bu kuram, bilincin evrenin temeli olduğu fikrini modern fizik diliyle ortaya koyuyor; ancak hâlen deneysel olarak kanıtlanmamış ve bilim camiasında tartışmalı bir öneri olarak duruyor.

Kaynak: AIP Advances.