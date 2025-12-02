Dinozor yumurtaları zaman makinesi gibi çalışıyor! Yaşlarını artık biliyoruz

Genellikle paleontologlar, fosilleri tarihlendirmek için yakınlardaki volkanik kül tabakalarındaki zirkon veya apatite kristallerini kullanır. Ancak birçok ünlü fosil yatağı volkanik katman içermez ve bu da yaş tahminlerini belirsiz bırakır. Kemik ve dişler ise yeraltı sularıyla kimyasal değişime uğrayarak doğru sonuç vermeyebilir.

Stellenbosch Üniversitesi'nden Dr. Ryan Tucker ve ekibi, sorunu dinozor yumurtalarının kendisinden çözmeye karar verdi. Yumurtalar, kalsiyum karbonat kristali olan kalkitten oluşur ve içine sızan uranyum, milyonlarca yıl içinde kurşuna dönüşür. Uranium-kurşun oranı ölçülerek yumurtanın gömülme zamanı belirlenebilir.

Yöntem Utah'taki ve Moğolistan'daki yumurta fosilleri üzerinde test edildi. Utah örnekleri, bilinen yaşlı volkanik kül tabakalarıyla uyumlu çıktı. Moğolistan'daki Gobi Çölü'ndeki yumurtalar ise yaklaşık 75 milyon yıl öncesine tarihlendirildi.

Bu teknik, sadece dinozorlar değil, kuşlar ve diğer fosil yumurtalar için de uygulanabilir. Araştırma, paleontologlara fosil topluluklarını kesin zaman dilimlerine yerleştirme imkânı sunarken, Dünya tarihini daha net anlamamızı sağlayacak yeni bir pencere açıyor.