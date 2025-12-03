Kuşlar olmasa dünya çökerdi: İnsanların fark etmediği sessiz kahramanlar!

Yeni bir araştırma, dünyanın dört bir yanındaki 1.200 alanda yaşayan yaklaşık 3.700 kuş türünün verilerini inceleyerek, habitat değişikliklerinin ekolojik görevleri yerine getiren kuş türlerini azalttığını ortaya koydu. Bu görevler arasında tozlaşma, tohum yayılımı ve predasyon bulunuyor.

Doğal ekosistemlerde, birden fazla tür aynı görevi üstlenerek bir "fonksiyonel yedekleme" sistemi oluşturur. Böylece bir tür azaldığında diğeri boşluğu doldurabilir. Ancak araştırmaya göre, insan etkisiyle bozulan alanlarda bu yedek sistem kayboluyor ve ekosistemler gelecekteki çevresel şoklara karşı savunmasız hale geliyor.

Habitat değişimi, genellikle benzer ekolojik rolleri paylaşan az sayıda kuş türünün kalmasına yol açıyor. Bu durum, ormanların yeniden büyümesini yavaşlatıyor, karbon depolamayı zayıflatıyor ve tarım zararlılarının artmasına neden olabiliyor.

Araştırmacılar, kuş türlerinin diyet, vücut ve kanat yapısı gibi özelliklerini inceleyerek hangi ekolojik rollerin önce kaybolduğunu belirledi. Bulgular, tropikal ormanlardan kutup bölgelerine kadar tüm ekosistemlerde, fonksiyonel çeşitliliğin azalmasının ekosistemleri kırılgan hâle getirdiğini gösteriyor.

Bilim insanları, fonksiyonel çeşitliliğin korunmasının insan yaşamı ve ekonomik istikrar için kritik olduğunu vurguluyor.