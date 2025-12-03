Uzayda manyetik alan ilk kez belirlendi!

Dünya'yı çevreleyen manyetosfer, atmosferi güneş rüzgarından korur. Benzer şekilde, YZ Ceti b'nin yıldızıyla etkileşimi, yalnızca bir manyetik kalkanla açıklanabilecek sinyaller üretiyor olabilir. Bu, ötegezegenlerin atmosferlerini koruyup koruyamayacağını anlamada yeni bir yöntem sunuyor.

YZ Ceti, küçük ve soğuk bir kırmızı cüce yıldız ve gezegenler yıldızına Merkür'den daha yakın yörüngelerde dönüyor. YZ Ceti b, yaklaşık Dünya'nın %70'i kütlesinde ve yıldızına 0,016 astronomik birim uzaklıkta bulunuyor.

Araştırmacılar, New Mexico'daki Karl G. Jansky Çoklu Anten Dizisi ile gözlemler yaptı. 2–4 GHz aralığında kısa, güçlü kutuplanmış radyo ışığı patlamaları görüldü. Bu sinyaller, gezegenin yıldızın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinin olası göstergesi.

Ancak, sinyallerin yıldızdan kaynaklanma ihtimali de var. YZ Ceti b'nin yüzeyi yoğun radyasyon nedeniyle yaşanabilir değil. Yine de yöntem, gelecekte daha serin ve yaşanabilir bölgelerdeki gezegenlerin manyetik alanlarını ölçmek için umut veriyor.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, kayalık ötegezegenlerin manyetik yaşamlarını ilk kez doğrudan ölçme adımı olarak değerlendiriliyor.