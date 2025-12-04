10 bin yıl boyunca kimseyle karışmadılar! Güney Afrika’da şok eden insan topluluğu keşfi

Güney Afrika-İsveç ortak araştırması kapsamında incelenen DNA örnekleri, günümüzde yaşayan halklarla kıyaslandığında belirgin şekilde farklı bir genetik yapı ortaya koydu. Yapılan analizlerde, bölgedeki eski topluluğun genetik çeşitliliğinin alışılmışın dışında geniş olduğu görüldü. Özellikle 10 bin yıllık geçmişe sahip örneklerde, dış bölgelerden genetik etkileşim izine rastlanmadı. Bu durum, o dönemde bölgenin doğal koşulları ve coğrafyasının topluluğu diğer insan gruplarından ayırmış olabileceğini düşündürüyor.

Araştırma ayrıca, topluluğun göz rengi, cilt yapısı ve hastalıklara karşı genetik direnci gibi özelliklerinin o dönem Afrika'nın diğer bölgelerindeki insanlarla büyük ölçüde benzer olduğunu ortaya koydu. Ancak böbrek fonksiyonlarını etkileyen bazı genlerde dikkat çekici farklılıklar tespit edildi. Bilim insanları, elde edilen verilerin Afrika'nın geçmişine dair önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor.