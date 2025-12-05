Evren meğer ‘sütlü kahve’ rengindeymiş! Sebebine inanamayacaksınız!

Araştırmacılar ilk hesaplamalarında evrenin rengini "beyazımsı yeşil" olarak duyurdu. Ancak kodlarında fark edilen bir hata nedeniyle bu sonuç geçersiz sayıldı. Hata düzeltildikten sonra 2003'te açıklanan gerçek renk, soluk, krem tonlu bir bej çıktı. Bilim ekibi bu renge bir isim bulmak için mini bir anket düzenledi. "Cappuccino cosmico", "Big Bang beige" ve "primordial clam chowder" gibi eğlenceli önerilerin arasından kazanan isim Cosmic Latte oldu. Bu tonun hex kodu ise #FFF8E7.

Evrenin rengi zamanla değişiyor. Genç ve sıcak yıldızların hakim olduğu ilk dönemlerde daha mavi olan renk, yıldızların yaşlanmasıyla giderek kızarıyor. Uzmanlara göre milyarlarca yıl sonra tüm yıldızlar söndüğünde evren tamamen karanlığa bürünecek.