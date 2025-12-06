Aslanların gizemli iletişim sırrı çözüldü! Aksanları var...

Araştırmaya göre kükremelerin ilki, yüksek sesli ve kimlik bilgisi taşıyan "tam göğüslü" çağrılar. İkincisi ise daha kısa ve daha alçak tonda gelen "ara" çağrılar. Bu tam göğüslü kükremeler, bireyleri ayırt etmeyi mümkün kılan benzersiz akustik imzalar taşıyor.

Bilim ekibi ayrıca, farklı bölgelerde yaşayan aslanların kükremelerinde belirgin ton ve süre farkları bulunduğunu keşfetti. Bu da aslanların bölgesel "aksanlara" sahip olabileceğini gösteriyor. Bazı göç eden erkeklerin, geldikleri bölgenin ses özelliklerini koruduğu da tespit edildi.

Bu bulgular, geniş alanlarda pasif akustik yöntemlerle aslan takibini kolaylaştırabilir. Özellikle kamera tuzaklarının yetersiz kaldığı bölgelerde, kimlik taşıyan kükremeler nüfus tahminlerini güçlendirebilir. Uzmanlar şimdi, ara kükremelerin özel bir anlam taşıyıp taşımadığını araştırmayı planlıyor.