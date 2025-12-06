Sıcak bir sarılmanın beyninizi nasıl değiştirdiğine inanamayacaksınız!

Araştırmada, ciltteki sıcaklık reseptörlerinden başlayan sinyallerin omurilik, talamus ve insula bölgeleri üzerinden beyne taşındığı belirtiliyor. Özellikle insulanın arka kısmı bilinçdışı sıcaklık algısını, ön kısmı ise sıcak-soğuk farkının farkındalığını yönetiyor. Bu süreç, bedenin her bir parçasının mekânsal olarak "bana ait" hissettirilmesinde kritik bir işlev görüyor.

Erken insanlık tarihinde soğuk iklim koşulları beden yapımızı şekillendirirken, sıcak temas bebeklerin hayatta kalması ve bağ kurması için hayatiydi. Bugün bile sıcak bir dokunuş ya da sarılma, oksitosin salınımını artırarak stres seviyesini düşürüyor ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor.

Uzmanlara göre sıcaklık ipuçları, modern dünyada bile kimlik hissimizi ve duygusal istikrarımızı biçimlendirmeyi sürdürüyor. Bu çalışma Trends in Cognitive Sciences dergisinde yayımlandı.