Psikozun gizli nedeni ortaya çıktı! Şizofreninin sırrı çözülüyor mu?

ABD'de yapılan çalışmada 1.111 kişinin beyin taramaları incelendi. Katılımcıların 288'i şizofreni, 183'ü bipolar bozukluk hastasıyken 640'ı sağlıklı bireylerden oluştu. Araştırmacılar, psikoz yaşayan bireylerin beyinlerinde bağlantıların daha rastgele ve düzensiz olduğunu tespit etti. Özellikle duygu, hafıza ve duyusal algıyla ilgili bölgelerde bu "beyin depremleri"nin daha sık görüldüğü belirlendi.

Bilim insanları, bu dalgalanmaların aktif volkanlar gibi aniden ortaya çıktığını ve belirli beyin ağlarını tekrar tekrar etkilediğini ifade ediyor. Ancak deneklerin deney sırasında psikiyatrik olarak stabil durumda olması, bu bozulmaların doğrudan psikotik ataklarla bağlantılı olup olmadığının henüz netleşmediğini gösteriyor.

Araştırma, Molecular Psychiatry dergisinde yayımlandı ve psikiyatrik hastalıkların biyolojik temellerine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.