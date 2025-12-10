Buz neden kaygan? Bilim insanları gizemi çözmeye çalışıyor!

Tarihi boyunca dört ana teori öne sürüldü. 1800'lerde James Thomson, baskının bu su tabakasını oluşturduğunu savundu; ancak araştırmalar, normal bir insanın baskısının bu etkiyi yaratmaya yetmediğini gösterdi. 1930'larda ise Bowden ve Hughes, sürtünmeden kaynaklanan ısının buzun erimesine yol açtığını öne sürdü. Fakat Amsterdam Üniversitesi'nden Daniel Bonn, kayganlığın sürtünmeden önce bile hissedildiğini belirterek bu teoriyi sorguladı.

Diğer bir yaklaşım, Michael Faraday'ın 1842'de fark ettiği gibi buzun yüzeyinde önceden var olan "premelt" tabakasıdır. Bu tabaka, moleküllerin yüzeyde daha serbest hareket etmesiyle kayganlığı sağlar. Günümüzde simülasyonlar, premelt tabakasının varlığını doğrularken, baskı ve sürtünmenin de etkili olabileceğini gösteriyor.

Almanya'daki Saarland Üniversitesi'nden Achraf Atila ve ekibi ise "amorflaşma" adını verdikleri yeni bir mekanizma önerdi. Buz yüzeyleri birbirine sürtündüğünde kristal yapının bozulduğunu ve yapısal olarak sıvıya benzeyen bir tabaka oluştuğunu belirlediler. Bu mekanizma, özellikle düşük sıcaklıklarda buzun kayganlığını açıklayabilir.

Sonuç olarak, buzun kayganlığı hâlâ tam olarak çözülememiş bir problem. Bilim insanları, mekanizmaların karmaşık etkileşimleri veya farklı yaklaşımlarla açıklanabileceğini düşünüyor.