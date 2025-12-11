3.920 tur, 104 milyon mil! Jonny Kim’in rekor gibi uzay yolculuğu

NASA'nın paylaştığı bilgilere göre üçlü, görev boyunca Dünya'nın etrafında tam 3.920 tur attı ve yaklaşık 104 milyon mil yol kat etti. Böylece uzun soluklu bilim ve araştırma misyonu başarıyla tamamlanmış oldu. Mürettebat, ISS'te kaldıkları süre boyunca mikro yerçekimi ortamında çeşitli deneyler yürüttü, sistem bakımı yaptı ve istasyonun operasyonlarına önemli katkılarda bulundu.

Soyuz MS-27 uzay aracının istasyondan ayrılmasıyla birlikte ISS 73. Sefer resmen sona erdi. İstasyonda kalan yedi astronot ve kozmonot için ise 74. Sefer başladı. Yeni ekip, önümüzdeki aylarda bilimsel çalışmaların devamından, planlanan görevlerin yürütülmesinden ve istasyonun günlük operasyonlarının sürdürülmesinden sorumlu olacak.

NASA, Kim ve ekibinin sağlık kontrollerinin yapıldığını ve mürettebatın Dünya'ya dönüş sonrası iyi durumda olduğunu açıkladı.