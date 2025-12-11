400 bin yıllık kamp ateşi insanlık tarihini yeniden yazabilir!

Kazı alanında 415 bin yıllık ısıtılmış kil tabakası, yüksek sıcaklıkla parçalanmış çakmaktaşı el baltaları ve iki adet demir pirit parçası tespit edildi. Uzmanlara göre demir piritin bölgede nadir bulunması, insanların bu minerali özellikle kıvılcım çıkarmak amacıyla bilinçli olarak taşıdığını düşündürüyor. Yapılan jeokimyasal analizler, bölgedeki ateşin doğal bir yangından değil, tekrar tekrar yakılan bir kamp ateşinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten ekip, ateşin yalnızca ısınma değil, yiyeceklerin pişirilmesi, güvenli alanların oluşturulması ve toplulukların bir araya gelmesi gibi hayati işlevler taşıdığını vurguluyor. Yeni bulgular, ateşin Avrupa'daki erken insan toplulukları için 500 bin ila 400 bin yıl önce kritik bir araç hâline geldiğini gösteriyor.