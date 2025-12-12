Einstein haklıydı: Mars’ta zaman daha hızlı akıyor

Bilim insanlarına göre zaman akışındaki bu değişim, iki gezegen arasındaki farklı yerçekimi kuvvetlerinden ve yörünge hızlarından kaynaklanıyor. Mars'ın yüzeyindeki yerçekiminin Dünya'ya göre beş kat daha zayıf olması, zamanın daha hızlı akmasına neden oluyor. Ayrıca Mars'ın daha eliptik yörüngesi, bu farkın bir Mart yılı boyunca günlük 226 mikrosaniyeye kadar değişmesine yol açıyor.

Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte kurulması planlanan gezegenler arası internet için hayati önem taşıdığını söylüyor. Mars'ta kurulacak kolonilerde kesin ve standart bir zaman ölçüsünün kullanılması, navigasyon ve iletişim sistemleri için kritik olacak. Ancak hesaplamalardaki küçük belirsizlikler, Mars saatlerinin yaklaşık her 100 günde bir yeniden ayarlanması gerektiği anlamına geliyor.